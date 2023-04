SpaceX lanceert maandag eerste testvlucht van megaraket Starship

Het lanceervenster van 2,5 uur opent maandag om 7.00 uur plaatselijke tijd (14.00 Belgische tijd). De lancering zal plaatsvinden vanop de lanceerbasis Starbase in het zuiden van Texas. De raket is met een grootte van 120 meter de grootste raket ooit. De bedoeling is dat ze zal dienen voor ruimtemissies naar de maan en Mars.

De raket is in principe volledig herbruikbaar. Maar bij deze eerste testvlucht is het niet de bedoeling dat de onderdelen hergebruikt zullen worden. De twee trappen van de raket, Starship en Super Heavy, zullen dan ook in de oceaan neerstorten.

Vrijdag kreeg SpaceX groen licht van de Amerikaanse luchtvaartautoreit (FAA). Die licentie is geldig voor vijf jaar.