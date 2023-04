Björn Soenens openhartig over zijn longkanker: “Ik ben alleen maar lichaam nu, soms is dat vreselijk”

Even is hij niet meer de Amerika-expert van VRT nieuws, maar een man bij wie longkanker vastgesteld werd. Voor het eerst sinds zijn diagnose is Björn Soenens ingegaan op zijn ziekte in een openhartig moment op Radio 2. “Kanker krijgen is zeer confronterend. Je kijkt de eindigheid recht in de ogen.”

Elke zaterdagochtend is Björn Soenens, Amerika-correspondent van VRT nieuws, te horen op Radio 2. Daar vertelt hij niet noodzakelijk over de VS waar hij zo gepassioneerd over kan vertellen, wel over zijn eigen leven daar. En deze week werd een gevoelig onderwerp aangesneden: de strijd tegen kanker die hij noodgedwongen is gaan voeren sinds longkanker bij hem vastgesteld werd.

“Ik geef het niet graag toe, maar eigenlijk ben ik vooral lichaam nu”, zei hij daar. “Meer nog: soms ben ik alleen maar lichaam. Zonder lichaam is al het andere menselijke niet meer mogelijk. Presteren, functioneren, doen, zien, reizen, bespiegelen, discussiëren... Ikzelf ben enkel lichaam nu. Erg fijn vind ik dat niet, maar soms zegt het lichaam stop. Je lichaam weet veel en het liegt zelden. Soms is dat vreselijk. Als je kanker krijgt bijvoorbeeld, is dat je essentie. Je vecht voor lijfsbehoud.”

Monumentenzorg

Volgens Soenens lijkt hij het voorwerp van “een soort van monumentenzorg”. “Naar de rest wordt in feite niet meer zo geluisterd. Je zit in de ziek-zone, de kankerzone. Ik vind dat soms lastig. Soms wil ik negeren dat ik ziek ben. Ik verzet me tegen het label Nu ben je ziek Björn, en dat is je identiteit. Ik voel me zo veel meer dan alleen maar gehavend, beschadigd, aangetast, op de afrit naar de dood.”

Zijn tijd is nog niet gekomen, benadrukt hij. “Doodgaan hoort erbij, maar ik ben er nog niet klaar voor. Laat dat duidelijk zijn. Kanker krijgen is zeer confronterend. Je kijkt de eindigheid recht in de ogen. Ik begrijp de boodschap: man, neem jezelf toch niet zo ernstig. Man, je hoeft even niet relevant te zijn. Of Amerika-expert of wat dan ook. Björn is nu lichaam geworden. Björn is nu, arm, aan het infuus met een tumor op de rechterlong. Toen ik deze week een PET-scan kreeg met contrastvloeistof en radioactieve suiker in mijn bloed gespoten kreeg, toen ik de mond open moest sperren voor een bronchoscopie, was ik totaal en alleen maar lichaam. Alleen maar lichaam.”

Keuring

“Ik moest en ik moet er mij bij neerleggen”, klinkt het verder. “Ik ben als lichaam naar de garage gebracht. De keuring laat me even niet door. Eerlijk, het doet me nog liever leven. Soms ben je in het leven blind, ook al zie je. In ons leven hebben we vaak een route die we alleen maar rechtdoor zien. Op de snelweg. Nu zegt mijn leven: vriend, je gaat nu verplicht de afrit nemen. Je gaat die pitstop niet overslaan. Ik slaag er totaal niet in om ook maar één moment van bitterheid of woede te voelen. Dit is gewoon het leven zoals het is. Sta met z’n allen maar even stil. Ik groet u allen. Sta allemaal even stil. Er is in feite niets gezonder dan dat, dan even de tijd stop te zetten en even de oogkleppen van het leven af te zetten. Intussen, wees lief voor elkaar, zolang het kan.”