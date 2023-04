Japanse premier geëvacueerd na explosie tijdens speech, man in publiek opgepakt

© NHK via Reuters

De Japanse premier Fumio Kishida moest zaterdag in veiligheid worden gebracht na een explosie tijdens een toespraak in de prefectuur Wakayama in West-Japan. Dat meldden lokale media. Het zou gaan om een rookbom. Er is geen sprake van gewonden of materiële schade.

Op videobeelden is te zien hoe mensen in het publiek op de vlucht sloegen en een man gearresteerd werd na de explosie. Volgens lokale media werd de man opgepakt omdat hij een rookbom gegooid had, wat niet bevestigd werd.

De eerste minister raakte niet gewond. Een persoon werd opgepakt. Kishida was in Wakayama om er zijn steun voor een kandidaat van zijn Liberaal-Democratische Partij (LDP) uit te spreken.

In juli 2022 kwam Kishidas voorganger Shinzo Abe om het leven toen hij werd neergeschoten tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Nara, in het westen van Japan. Sindsdien werden de veiligheidsmaatregelen aangescherpt.