Wickmayer zwaar onderuit, Bonaventure wint wél: België op gelijke hoogte met Canada in Billie Jean Cup na eerste twee duels

Ysaline Bonaventure (WTA 86) heeft de tweede wedstrijd in de ontmoeting met Canada in de Billie Jean King Cup gewonnen van Rebecca Marino. Na 2u21 trok Bonaventure met 4-6, 6-4 en nog eens 6-4 aan het langste eind. Daarmee brengt ze België op gelijke hoogte.

Eerder op de dag verloor Yanina Wickmayer (WTA 190) met zware 0-6 en 3-6 cijfers van Leylah Fernandez (WTA 50).

Zaterdag (vanaf 23u Belgische tijd, 14u lokale tijd) volgen de overige twee enkelwedstrijden en het dubbelspel. In principe zijn de affiches dan Bonaventure/Fernandez en Wickmayer/Marino in het enkel en Kirsten Flipkens/Greet Minnen tegen Fernandez en Gabriela Dabrowski in het dubbel. De coaches kunnen de samenstellingen wel nog wijzigen.