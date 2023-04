Poetin ondertekent wet die digitale mobilisatie mogelijk maakt

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag een wet ondertekend die toelaat om mobilisatieorders via digitale weg uit te sturen. Dat melden Russische media. De maatregel kan het makkelijker maken om zich in te schrijven in het leger.

Volgens de nieuwe wet kan een reservist nu elektronisch worden gemobiliseerd, via een portaal van de Russische overheidsdienst, of als het bevel aan een derde wordt gegeven.

Tot nu toe werden mobilisatiebevelen met de hand overhandigd. Talrijke Russen kozen er dus voor om die oproep te negeren, om te verhuizen of het land te ontvluchten.

Een burger die de oproeping weigert te ontvangen of niet bereikbaar is, is in overtreding. De Russische wet legt hoge straffen op aan mensen die zich aan de mobilisatie onttrekken.

Eerder deze week gaf ook al de Staatsdoema groen licht voor de nieuwe wet.

Volgens Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, zal er geen tweede mobilisatiegolf zijn, na de zogenaamd gedeeltelijke mobilisatie van september vorig jaar. Ook verwacht hij niet dat opnieuw Russische mannen naar het buitenland vertrekken, want “dit is niet gelinkt aan de mobilisatie”, aldus Peskov.

Bij de gedeeltelijke mobilisatie vorig jaar - die president Vladimir Poetin beval om de troepen in Oekraïne te versterken - werden honderdduizenden Russen onder de wapens geroepen. Heel wat Russen negeerden hun oproeping en tienduizenden vluchtten het land uit.