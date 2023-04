Kangoeroes Mechelen onderuit in Zwolle

Coach Kristof Michiels moest na twee minuten zijn manschappen al ter orde roepen bij een Nederlandse bliksemstart: 9-2. Dat lukte aardig en Richmond Aririguzoh bracht beide ploegen terug netjes bij elkaar bij 12-12. Gelukkig was de Mechelse center bij de pinken om een antwoord te vinden op Zwolse driepunters van Boyd Van Der Vuurst en Dukan: 18-15. In het slot van het eerste kwart bracht Jonas Foerts de bezoekers voor het eerst op voorsprong bij 20-21. In het tweede schuifje kreeg De Andre Davis al snel twee fouten aan zijn broek en kon de bank opzoeken voor een tijdje. Ondertussen had Wen Mukubu zijn ploeg al naar 25-31 gedriepunterd. Samen met een onstopbare Richmond Aririguzoh werd de kloof verder uitgediept naar 27-35. Halfweg stond er 37-46 op het scorebord. Ook na de pauze kwam de thuisploeg helemaal terug in de wedstrijd langs driepunters van Dukan en Van Der Vuurst (een 7-4 tussenspurt). Domien Loubry en zijn maats moesten terug achtervolgen. (54-50) De thuisploeg bleef het momentum bewaren en stond na driekwart wedstrijd 61-58 voor. In het begin van het vierde kwart hoorde uitblinker Richmond Aririguzoh een twijfelachtige vierde (aanvallende) tegen zich fluiten. Ondanks twee bommen van Jonas Foerts (69-69) kwam Mechelen nog verder in de problemen.

Coach Kristof Michiels kreeg een technische fout wegens protest en zowel DeAndre Davies als Richmond Arirriguzoh mochten naar de bank na hun vijfdefout en dit met nog zes minuten op de westrijdklok. Ook Wen Mukubu geraakte gefrustreerd en kreeg eveneens een technische fout. (79-75). Toch was de match nog niet gespeeld. Foerts(12 punten in het vierde kwart) en Mattias Palinckx brachten de bezoekers terug op 79-81. Toen was het aan Palinckx om een technische fout op te lopen en werd het 80-81 met nog een minuut op de klok. Balverlies, een vrijwillige fout en Mechelse missers leidden het eerste verlies in de Elite Gold in.

Landstede Hammers-Kangoeroes Mechelen 84-81

Kwarts: 20-21 17-25 24-12 23-23

Landstede Hammers : Stolk 6, Terins 9, Van der Vuurst 14, Dukan 30, Waleson 6, Van Overbeek 6, Diculescu 10, De Pagter 3

Kangoeroes Mechelen : Davis 4, Loubry 2, Mukubu 20, Van Buggenhout 5, Arirriguzoh 22, Krotulja 0, Mennes 2, Foerts 14, Palinckx 12