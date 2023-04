Liedje Foxy Lady in ‘The masked singer’ is uitgezongen: ontdek hier wie er onder de vurige vossenkop zat

‘You’re the one that I want’ zongen Foxy Lady en Wolf (Kevin Janssens’ personage uit het eerste seizoen) in ‘The masked singer’. Het knetterde de laatste weken wel al tussen die twee, want ook al zat er een speurdersdesk tussen hen in, toch werd er wat afgeflirt. Ook op het podium spatte het plezier ervan af, maar voor Janssens maakte het heel wat duidelijk: “Ik ben 100 procent zeker wie er in dat pak zit! Ik heb eens goed gesnuffeld!”

En ook zonder dat snuffelen, zat Janssens de laatste weken, net als zowat elke speurder, op het juiste pad. Want zoals wel al langer vermoed werd, was het een bezwete Danira Boukhriss Terkessidis die vanonder de vossenkop verscheen. “Het is ergens wel een compliment dat ze mijn stem herkenden. Maar het was ondertussen wel mijn tijd om te gaan. Naast zulke kleppers van stemmen, kon ik het niet langer trekken!”

“Ik durfde heel lang niet deel te nemen aan het programma, tot Aster en Lize (Nzeyimana en Feryn, red.) die vorig jaar Robots waren, me hebben overtuigd. Zij waren echt dolenthousiast over het programma en zeiden dat ik zeker moest meedoen. En wat ben ik blij dat ik heb toegezegd! Het was een hele rollercoaster en ik heb er echt, samen met de andere deelnemers, van genoten. We zijn door de shows heen naar elkaar toegegroeid. Afscheid nemen van hen, dat is eigenlijk nog het moeilijkste.”

Toch was het zingen tijdens die shows ook niet makkelijk, verzekert Boukhriss Terkessidis. “Omdat achter de schermen ook maar weinig mensen weten wie je bent, kan je niet praten en moet je zonder opwarming beginnen zingen. Dat is echt niet makkelijk. Als je dan ook naar de opnames kijkt, merk je wel wat je anders zou doen. Maar ik mag echt niet klagen, het was een heerlijke ervaring en ik ben toch erg ver geraakt.”

Dit weekend staat ze met vele andere (ex-)deelnemers van The masked singer op het podium van het Sportpaleis. “Het is dus nog niet gedaan voor Foxy Lady. Dat is wel spannend, het Sportpaleis, want ik durf zelfs niet te proberen vatten hoeveel mensen daar gaan zijn. Ik heb tijdens de repetitie wel echt afgezien, dus ik ga thuis nog wat oefenen op hakken en met mondmasker!”