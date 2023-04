Grote uitbraak van schimmel in papierfabriek in Verenigde Staten: honderdtal arbeiders besmet, productie ligt stil

Zo’n honderd arbeiders van een papierfabriek in Escanaba, in de Amerikaanse staat Michigan, zijn besmet geraakt met de schimmel Blastomyces dermatitidis. De bron van de uitbraak van de schimmelinfectie is momenteel nog onbekend. Volgens onbevestigde bronnen zou er intussen ook één werknemer gestorven zijn. De fabriek is nu tijdelijk gesloten.