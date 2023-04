Telenet Giants Antwerp na zevende opeenvolgende zege alleen leider in Elite Gold

Geen problemen voor Telenet Giants Antwerp! De Sinjoren wonnen in Elite Gold en in Aris Leeuwarden voor de zevende opeenvolgende keer en prijken, door de nederlaag van Kangoeroes Mechelen in Zwolle, alleen aan de leiding in de BetFirst BNXT League.

Telenet Giants Antwerp domineerde de ganse wedstrijd en realiseerde dan ook weer een verbluffende overwinning. Defensief en offensief zat het snor en dat resulteerde na een 12-16 tussenstand in een 26-42 bonus halfweg. Via Ferdinand Zylka, Reggie Upshaw, Brandon Anderson en Thijs De Ridder ging het naar een 45-69 en 62-80 Antwerpse bonus. Ivan Marinkovic deed zijn duit in het zakje, Seppe D’Espallier had een offensief momentum, Roby Rogiers scoorde en de Giants denderden verder naar een verdiende en vooral weer sprankelende zege. De Sinjoren, die dit seizoen al de Beker van België veroverden, fonkelen nu voor het eerst alleen aan de leiding in de Elite Gold van de BetFirst BNXT League. Met nog slechts drie speeldagen op de affiche zitten ze dan ook in een ideale situatie richting de poleposition richting de Belgische play-offs.

“We blijven vooral met onze voeten op de grond. Match per match en geen stappen overslaan. Gezond blijven en focus nu op het belangrijk tweeluik volgende week. We ontvangen woensdag HeroesDen Bosch in de Lotto Arena en vrijdag is er de Night of the Giants in het Sportpaleis tegen ZZ Leiden. Twee zware opdrachten,” beseft ook coach Ivica Skelin.

Aris Leeuwarden-Telenet Giants Antwerp 68-87Kwarts: 12-16, 14-26, 19-27, 23-18Aris Leeuwarden: Doorson 5, van de Geijn 0, van Rheenen 1, Dourisseau 5, Douwes 2, Palsson 10, Veinot 20, Brandsma 5, Hoeve 2, Warner 3, Kubank 13, Ross 2Telenet Giants Antwerp: Anderson 13, Smout 0, Willems 0, Van Cleemput 0, D’Espallier 9, De Ridder 17, Zylka 19, Marinkovic 10, Rogiers 10, Mwema 3, Upshaw 7