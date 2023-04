Raul (9) doodgemarteld waar zijn mama bijstond en dan in het dok gedumpt: moeder opgepakt, vriend gevlucht

Een lichaam dat de Gentse politie donderdag uit het water heeft gehaald, blijkt dat van de 9-jarige Raul te zijn. De jongen overleed enkele maanden geleden al na zware mishandelingen. Zijn lichaam werd nadien in een sporttas, verzwaard met stenen, gedumpt. De moeder is opgepakt. Zij bekende het geweld op haar zoon. Maar volgens haar was haar vriend de grote schuldige. Hij is op de vlucht naar het buitenland.