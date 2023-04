Lommel SK walst na de pauze over Deinze en pakt verdiende 4-1-zege

Hoofdtrainer Steve Bould zat een schorsingsdag uit. Assistent-trainer Willem Weijs voerde twee wijzigingen door ten opzichte van de nipte zege in Virton. De herstelde Amankwah kwam in de plaats van Tolinsson en Vancsa ruimde aan de linkerzijde plaats voor Fatah. Bij Deinze stond ex-STVV’er Steve De Ridder in de basiself van Marc Grosjean. Glenn Neven werd voor de aftrap gehuldigd voor zijn 300ste wedstrijd. De Lommelse greenkeepers hadden zelfs speciaal het getal ‘300’ in de grasmat verwerkt.

Vroege voorsprong vanaf de stip

De eerste kans van de wedstrijd was voor Deinze. Na een voorzet van Vansteenkiste trapte Quintero half naast. Vervolgens leed Deinze ongelukkig balverlies op het middenveld en Lommel SK ging met het leer aan de haal. Na een lichte haakfout van Hendrickx op Martinez legde scheidsrechter Letellier de bal op de stip. Troyes-huurling Fatah stuurde Miras de verkeerde kant uit: 1-0.

Juho Talvitie. — © BELGA

Daarna bleef het lange tijd zoeken voor Deinze. Weijs had zijn pionnetjes goed neergezet. Staelens knalde vanuit de tweede lijn een halve meter over. Even later schoof Mertens het leer rakelings naast. In het derde kwartier zocht Deinze steeds nadrukkelijker naar de gelijkmaker, maar Lommel SK hield relatief gemakkelijk stand. Een schotje van De Belder belandde in de korte hoek van De Busser.

Lommel SK domineert na de pauze

Na de pauze verschenen dezelfde 22 protagonisten op het terrein. Scheidsrechter Letellier legde ook in de tweede helft de bal een keer op de stip. De Grand trapte Staelens aan. Mertens faalde vanaf de stip, maar Van Landschoot prikte luttele seconden later onder De Busser in doel: 1-1.

Lang moest de thuisploeg niet tobben over de gelijkmaker. Na een hoekschop van De Grand knikte Lemoine met het hoofd binnen: 2-1. Voor de verdediger nog maar zijn tweede (kopbal)doelpunt in drie seizoenen bij de Noord-Limburgers.

Kolbeinn Thordarson. — © BELGA

De Oost-Vlaamse bezoekers hadden nu opnieuw haast. Mertens en De Belder prikten naast. Grosjean gooide twintig minuten voor het einde met Schryvers, Kone en Kassilmi nog drie troeven op tafel. Het bleek vergeefse moeite. Een kwartier voor tijd stond Thordarson plots moederziel alleen in het strafschopgebied. De IJslander schoof het leer tussen doelman Miras en paal: 3-1.

De buit was nu helemaal binnen voor het elftal van Weijs. In de slotminuten vloerde invaller Talvitie Miras nog een vierde keer: 4-1. Door de Lommelse zege wordt de kloof met eerste achtervolger vergroot tot vijf punten met nog drie wedstrijden te gaan in de Relegation Play-offs.

LOMMEL SK: De Busser - Neven, Lemoine, Amankwah, De Grand (78’ Nizet) - Henkens (87’ Granell), Thordarson, Pierrot - Martinez (78’ Talvitie), Cauê (93’ Mijovic), Fatah (87’ Vansca).

KMSK DEINZE: Miras - Staelens, Schuermans, Quintero, Vansteenkiste - Fraser (70’ Schryvers), Hendrickx, De Ridder - Van Landschoot, Mertens (70’ Kone), De Belder (70’ Kassimi).

DOELPUNTEN: 11’ Fatah 1-0 (pen.), 52’ Van Landschoot 1-1, 58’ Lemoine 2-1, 76’ Thordarson 3-1, 87’ Talvitie 4-1.

STRAFSCHOPPEN: 11’ Fatah (raak). 52’ Mertens (mis).

GELE KAARTEN: 28’ Quintero (fout), 32’ De Grand (tackle), 63’ Martinez (schwalbe), 73’ De Ridder (slag).

SCHEIDSRECHTER: Anthony Letellier

TOESCHOUWERS: 500