Verkiezingen vallen knal in examenperiode: “Wie zegt dat politiek ook jongeren aangaat, moet consequent zijn”

De Europese, federale en Vlaamse verkiezingen van 2024 zullen plaatsvinden op 9 juni. Tot ongenoegen van de studenten, want dat is midden in de examenperiode. Ook voor scholieren vanaf 16 jaar die voor het eerst Europees mogen stemmen, is het niet ideaal. Alleen als alle EU-landen het eens zijn, kan nog van die datum afgeweken worden.

Maar liefst 900.000 Belgische jongeren zullen in 2024 voor de eerste keer naar de stembus gaan. Onder hen ook een pak 16- en 17-jarigen. Want voor de Europese verkiezingen werd het stemrecht verlaagd van 18 naar 16 jaar. Dat de vermoedelijke verkiezingsdatum voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen, 9 juni, in de examenperiode valt, zorgt dan ook voor veel ontevredenheid onder jongeren.

“Verkiezingen pal tijdens de examens van duizenden (Europese) jongeren. Wie zegt dat politiek ook jongeren aangaat, moet consequent zijn”, schrijft Julien De Wit, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten, op Twitter. Ook de Vlaamse Scholierenkoepel stelt zich vragen bij de keuze van Europa om enerzijds het stemrecht te verlagen naar 16 jaar, maar anderzijds verkiezingen te organiseren tijdens de examens. “Het is al geen makkelijke opdracht om jongeren te overtuigen om te gaan stemmen”, zegt voorzitter Mauro Michielsen. “Dat de verkiezingen nu ook in de examenperiode vallen, maakt het nog moeilijker.” En er was al die andere extra drempel voor de 16-plussers: ten laatste in februari 2024 moeten ze zich registeren als ze willen gaan stemmen.

Liefst zoals eerste keer

De vraag rijst of de datum van 9 juni 2024 nog gewijzigd kan worden. Dat is niet evident, want de keuze voor een datum ligt in het kamp van Europa. “België heeft ervoor gekozen de regionale en federale verkiezingen te laten samenvallen met de Europese verkiezingen”, legt politicoloog Carl Devos (UGent) uit. “Bij Europa is er nog een kleine discussie aan de gang over twee periodes. 23 tot 26 mei en 6 tot 9 juni 2024. Maar de kans is heel groot dat de laatste periode het haalt.”

Want Europa wil zijn verkiezingen graag zo dicht mogelijk bij de periode van de eerste Europese verkiezingen van 1979 houden. Die vonden plaats tussen 7 en 10 juni. Wil de EU afwijken van die richtdata, dan moeten alle lidstaten hun akkoord geven. Geraken de 27 landen het niet eens – wat waarschijnlijk het geval zal zijn –, dan blijft de periode van 6 tot 9 juni de enige mogelijkheid. En aangezien België steevast verkiezingen organiseert op een zondag, zullen de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen dus plaatsvinden op 9 juni 2024. Of de jongeren het nu graag hebben of niet.