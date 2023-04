The Script-gitarist Mark Sheehan overleden op 46-jarige leeftijd

Mark Sheehan, de gitarist van de Ierse band The Script, is na een kort ziektebed op 46-jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis. Dat meldt de band op zijn socialemediakanalen.

“De zeer geliefde echtgenoot, vader, broer, bandlid en vriend Mark Sheehan is vandaag na een korte ziekte in het ziekenhuis overleden”, klinkt het. “De familie en de groep vragen de fans om hun privacy te respecteren op dit tragische moment.”

Sheehan richtte The Script in 2001 op samen met frontman Danny O’Donoghue en drummer Glen Power. De band is bekend voor nummers als ‘Hall of Fame’, ‘Breakeven’ en ‘The Man Who Can’t Be Moved’.

Sheehan was getrouwd met Reena Sheehan, die hij ontmoette toen zij als sessiezangeres werkte. Samen hebben ze drie kinderen.