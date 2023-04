“Vaak ruimte voor zon met maxima rond de 15 graden”

Zaterdag blijft het zeer waarschijnlijk overal in Limburg heel de dag droog. Bovendien komt er vaak ruimte voor de zon.

De temperatuur bereikt een maximum rond 15°C. Daarmee wordt zoals steeds de temperatuur in thermometerhut in een open omgeving bedoeld. Op beschutte plekjes uit de wind en in de zon kan het makkelijk meerdere graden warmer worden.

De noordoostenwind wakkert in de loop van de dag aan tot gemiddeld 4 Beaufort waardoor het namiddag vooral uit de wind aangenaam vertoeven kan zijn.

Er volgt een frisse en rustige nacht naar zondag met kans op lokale grondvorst.

Zondag schuiven er veel wolken over Limburg.

