Acteur Drake Bell laat gsm een dag in zijn auto liggen, maar wordt meteen als vermist opgegeven

“Je laat je gsm in de auto liggen en reageert een nacht niet en dan dit?”, schrijft Bell. Daarbij plaatst hij een emoji die huilt van het lachen.

Lokale politie meldde eerder dat Bell sinds woensdag was vermist en dat er zorgen waren over zijn veiligheid. Donderdag liet de politie in Florida weten dat de acteur was gevonden en “veilig” was. Bell beëindigde recent een probatietermijn van twee jaar nadat hij in 2021 was veroordeeld voor het voeren van seksueel getinte gesprekken met een minderjarig meisje. Hij kreeg een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf.