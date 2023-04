Scorende Cyriel Dessers is matchwinnaar voor Cremonese tegen Empoli

Zes op zes dus in de competitie voor Cremona, dat daarmee een flinke portie verse moed tankt in de degradatiestrijd. Zeven punten moet de ploeg van Dessers nog zien goed te maken in de resterende acht competitiewedstrijden om uit de gevarenzone te kruipen en op de veilige 17de plaats te geraken. Die wordt momenteel bekleedt door Spezia, dat nog een wedstrijd tegoed heeft.

© EPA-EFE

Voor Dessers was de treffer tegen Empoli zijn zesde competitiedoelpunt van het seizoen. De spits uit Vechmaal heeft ook al twee assists achter zijn naam. Middenmoter Udinese is de volgende tegenstander van Dessers en co. Op 27 april wacht ook nog de terugwedstrijd in de halve finale van de Coppa Italia. Daarin moet Cremonese een achterstand van 2-0 in de heenwedstrijd tegen Fiorentina zien goed te maken.