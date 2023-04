Opzettelijk verliezen? Dat is betalen: Dallas Mavericks krijgen monsterboete in de NBA

De Mavericks verloren de wedstrijd tegen Chicago met 115-112. Coach Jason Kidd koos ervoor om maar liefst vijf basisspelers op de bank te zetten. Het ging om Kyrie Irving (herstellende van een rechtervoetblessure), Tim Hardaway Jr. (pijnlijke linkerenkel), Josh Green (rust), Maxi Kleber (herstellende van een rechter hamstringblessure) en Christian Wood (rust). Sterspeler Luka Doncic werd na de eerste 12 minuten vervangen en bleef tot het einde van de wedstrijd op de bank.

De NBA verdenkt Dallas ervan dat ze op deze manier de wedstrijd bewust probeerde te verliezen om een betere positie te krijgen in de jaarlijkse NBA-draft, wat een schending is van de officiële regels.

“De Mavericks hielden zich niet aan de NBA-regels over het laten rusten van spelers en lieten met publieke verklaringen en acties zien dat ze die wedstrijd wilden verliezen in de hoop de top pick in de draft van 2023 binnen te halen”, aldus de NBA in een verklaring. Die eerste selectie is grof wild vanwege toptalent Victor Wenbanyama, die aanzien wordt als een ‘generationele speler’.

Volgens Joe Dumars, de vice-president basketbaloperaties van de NBA, nam de Texaanse club, eigendom van zakenman Mark Cuban, beslissingen die schadelijk waren voor de integriteit van de basketbalsport. “Ze bedrogen onze competitie en onze fans,” aldus Dumars.

Dit is niet de eerste keer dat de club van Mark Cuban een sanctie opgelegd krijgt voor het verbreken van deze regel: in 2018 kreeg de Mavericks hiervoor al eens een boete van maar liefst 600.000 dollar. Dallas eindigde dit seizoen als 11e in de Western Conference. Ze pakten 38 overwinningen en leden 44 nederlagen.