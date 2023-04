Het geheim achter de wederopstanding van topdarter Gerwyn Price: “De specialisten vonden niks, tot ik zelf wat ging lezen”

Gerwyn Price won donderdag zijn vierde manche van de Premier League of Darts. De Welshman is weer helemaal terug na een mindere periode. Met dank aan… een dieet?

‘The Iceman’ rijgt de indrukwekkende overwinningen in 2023 zowat aan elkaar. De ex-wereldkampioen won dus al vier Premier League-avonden, maar ook de European Darts Open en International Darts Open. Twee manches van de European Tour. In die finales was hij te sterk voor Dirk van Duijvenbode en Michael van Gerwen (die hij nu al vijf keer op rij versloeg).

In Leverkusen gooide Price vier matchen na elkaar boven de 100 gemiddeld, met een piek van 110.49 tegen wereldkampioen Michael Smith. Ook de week erop in Riesa: vier op vijf keer boven de 100 gemiddeld. En afgelopen donderdag in Brighton knalde Price er gemiddeld 115.97 punten in tegen een weerloze Chris Dobey. Nooit eerder deed hij beter in de Premier League.

De wederopstanding van Gerwyn Price is opmerkelijk. Bij het begin van het jaar sprak de Welshman nog openlijk zijn frustraties uit over het drukke programma. Hij wilde mede daardoor opnieuw meer tijd vrijmaken voor zijn eerste liefde, rugby.

“Ik ben echt heel de tijd onderweg, dus het zou leuk zijn om eens even een pauze te kunnen nemen”, klonk het in januari nog. “Het zakelijk gedoe gaat even naar de achtergrond verdwijnen, voor wat meer plezier. Thuis chillen en een beetje rugby spelen, dat mis ik echt.” En zo geschiedde. Price mocht eind februari meetrainen met de A-ploeg van Dragons RFC, een van vier professionele regionale rugbyteams van Wales.

Glutenvrij

Sindsdien is het echter weer ‘back to business’ voor Price, die zich niet alleen toelegde op zijn mentale maar ook op zijn fysieke gezondheid. Het gevolg: hij begon een glutenvrij dieet. En al snel merkte hij naar eigen zeggen een verschil.

“Ik ben nog maar twee - drie weken glutenvrij aan het eten, maar het is ongelooflijk hoe mijn humeur op zo’n korte tijd is kunnen veranderen”, klonk het op Instagram. “Ik was ook enorm verrast door het feit dat veel glutenvrije producten beter smaken dan die met gluten. Het is best lastig om het vol te houden, maar het zal het waard zijn.”

Dat laatste blijkt nu dus volledig te kloppen. Price is momenteel dé te kloppen man in de dartswereld. “Ik speel nu al bijna twee maanden echt heel goed”, aldus ‘The Iceman’ bij Sky Sports. “Ik stond onder hoge druk, maar dan ben ik op m’n best. Mijn dieet heeft me ook gelukkiger gemaakt, ik voel me echt veel beter. Ik had voordien veel specialisten gezien, vooral omdat ik het bij warmere temperaturen steeds lastig kreeg. Mijn handen en voeten… Maar een echt antwoord kreeg ik nooit, dus ben ik zelf beginnen lezen. Dit dieet zorgt ervoor dat ik gewoon beter bij de les ben.”

Een restaurant boeken, is allemaal wat lastiger nu zegt de gewezen wereldkampioen. Maar mentaal en fysiek staat hij er gewoon beter voor. “Alles valt momenteel mooi op z’n plaats. Als je wint, voel je jezelf altijd beter. Maar mijn kop staat weer in de juiste richting. En je staat er echt van te kijken wat je eigenlijk mag eten. Een Engels ontbijt is bijna volledig glutenvrij. Ik ben nu gewoon van al die vettige dingen af en dat helpt gewoon. Ik heb mijn focus terug.”

In Duitsland kreeg Price ook de nodige steun van het aanwezige dartspubliek. Een groot contract met wat de Welshman gewoon is tijdens grote toernooien. Hij moest er zowaar om lachen, net als Michael van Gerwen. Die vroeg zich na de finale in Riesa of af Price het publiek had omgekocht.

Maar in Brighton was het weer van dat. Price kreeg de hele tijd boegeroep over zich heen, zeker in de finale tegen de Engelsman Michael Smith.