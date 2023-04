Spaanse vrouw leeft vrijwillig 500 dagen in grot: “Uitstekende ervaring”

In de provincie Granada, in het zuiden van Spanje, heeft een 50-jarige vrouw vrijwillig 500 dagen in volledige isolatie doorgebracht in een grot die 70 meter ondergronds ligt. Beatriz Flamini, een bergbeklimster en speleologe, betrad de grot in november 2021 en kwam vrijdagochtend breed glimlachend terug naar boven in een zonnebril en helm. Een documentaireploeg heeft haar ervaring in beeld gebracht.

Onderzoekers uit verschillende disciplines van de universiteiten van Granada en Almería hebben het project, dat de naam ‘Timecave’ kreeg, begeleid. Zij stellen dat Flamini gedurende het experiment geen enkel contact had met de buitenwereld. Ze had geen horloge of telefoon bij zich en kon enkel informatie de buitenwereld insturen via een laptop, waarop ze zelf geen berichten kon ontvangen. Alleen haar menstruatie kon haar ongeveer een indicatie geven van de tijd die verstreek, klinkt het.

© AFP

Leden van een speologiegroep voorzagen Flamini van boodschappen, batterijen of lampen, schrijft de Spaanse krant El País. Ze lieten de spullen achter op een afgesproken plek, waarna de vrouw die vervolgens kwam ophalen. De onderzoekers wilden de impact bestuderen van een volledige isolatie en gingen na of de vrouw neuropsychologische en cognitieve veranderingen onderging. De grot was zowat twaalf vierkante meter groot, aldus El País.

Vooraleer naar buiten te treden, kreeg Flamini een medisch onderzoek en bijstand van een psycholoog. In een korte verklaring liet de vrouw alvast weten dat haar ervaring “uitstekend” was. Verschillende tv-zenders brachten urenlang live verslag uit. De onderzoekers beweren dat Flamini het record heeft verbroken van de Italiaanse Christine Lanzoni, die in 2007 ruim 269 dagen doorbracht in een grot.