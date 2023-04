Genk

Sneakerfanaten hoeven niet meer ver te zoeken, sinds zaterdag 8 april kunnen ze terecht bij Hype Temple in Genk. Na de pop-up in Bree is dit het tweede initiatief van jeugdvrienden en oprichters Manuel Stachtis (24) en Tom Martens (24). Samen schuimen ze het internet af om de meest exclusieve paar sneakers te vinden.