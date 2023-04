Sinds hij op zijn 20ste bij Jumbo terechtkwam, woont Eenkhoorn in Belgisch Limburg. — © Sven Dillen

Na een resem coryfeeën is het anno 2023 aan Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn om vanuit Lanaken de wielerhemel te bestormen. Te beginnen zondag, net over de grens, met de Amstel Gold Race. “In de Nederlandse driekleur roepen ze geregeld ‘Van der Poel’ naar me. Alsof er maar één Nederlandse renner is”, lacht de ingeweken Overijsseler.