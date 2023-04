Jens Debusschere trekt met schoonbroer Jürgen Roelandts én nieuwe merkentrui naar duo-mountainbike in Kroatië: “Ik wou zelf mijn pensioen bepalen”

Deze wedstrijd telt 291 km en er zijn in totaal 6150 hoogtemeters te overwinningen. Elke proef vindt op een ander eiland plaats. De twee ex-Belgische kampioenen rijden de mountainbikevijfdaagse in de nieuwe trui van Yaro-Belisol die het bedrijf Decca ontwierp. Het is meteen ook dé première want door een zware griep moest hij zijn debuut voor zijn zelfgezochte sponsors uitstellen. Schoonbroer Jürgen is al langer met pensioen, maar heeft als ploegleider van Movistar in deze periode vrijaf zodat hij het nuttige aan het aangename kan koppelen.

Debusschere trekt na Kroatië op 30 april naar de UCI Gravel Series Fondo Limburg in Nederland. De eerste regionale wedstrijd wordt Ruddervoorde Koerse van 10 mei. De 33-jarige Waregemnaar combineert zowel mountainbike als gravelen met de wegfiets. Het ultieme doel is nog een laatste keer schitteren op het Belgisch kampioenschap in Izegem van 25 juni. Om die reden ging hij zelf op zoek naar sponsors nadat duidelijk werd dat de opvolger van B&B Hotels p/b KTM een doodgeboren kind was. “Ik wou zelf mijn pensioen bepalen. Ik ben blij dat ik mijn privé-project kon uitwerken en ben ook fier op mijn allerlaatste trui die ik zal dragen.” Na Gullegem Koerse van 30 mei trekt hij zelfs acht dagen op stage om slagvaardig te zijn voor het BK in Izegem. Zijn allerlaatste test voor de Belgische kampioen van Wielsbeke 2014 is een gravelwedstrijd in het Franse Millau.”