Slecht nieuws voor betogers: Grondwettelijke Raad zet licht op groen voor pensioen vanaf 64 in Frankrijk

De Franse Grondwettelijke Raad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de essentie van de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Vakbonden en oppositie mobiliseerden de voorbije maanden massaal tegen deze hervorming, die de pensioenleeftijd op 64 legt in plaats van 62 nu. Eerder op de dag kwamen er al mensen op straat in afwachting van de uitspraak.

De negen leden van de Raad hadden kritiek op een aantal kleinere deelaspecten van de hervorming, maar de hogere pensioenleeftijd lieten ze ongemoeid.

De linkse oppositie had de Raad gevraagd zich achter een referendum te scharen, maar dat verzoek werd verworpen. Over een tweede, later ingediend verzoek, volgt op 3 mei een beslissing.

De regering heeft de pensioenhervormingen vorige maand doorgedrukt, zonder dat het parlement erover heeft gestemd. Macron had de vakbonden eerder op vrijdag al uitgenodigd voor een gesprek dinsdag, nog voor de beslissing van de Grondwettelijke Raad er was.

Rond het middaguur was er in de hoofdstad Parijs al een manifestatie begonnen en ook in het hele land werden verschillende wegen geblokkeerd. Sinds 7 uur vrijdagochtend hebben vakbondsleden ook een barrière opgezet aan de snelweg in La Chapelle, aan de grens met België. Enkel auto’s mochten door, vrachtwagens werden tegengehouden, volgens France 3.

Ook in Straatsburg en Rouen werden wegen geblokkeerd, in Bordeaux werd dan weer een tolstation bezet, waardoor auto’s gratis door mochten. In Toulouse veroorzaakte de vakbond CGT een stroomstoring in een wijk waar een nationaal onderzoekscentrum gevestigd is.