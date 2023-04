Anders en beter. Anderlecht haalde in januari Anders Dreyer (24) weg bij Midtjylland en had daar nog geen seconde spijt van. In het Lotto Park profileerde de Deen zich met vier goals en vier assists als een erg koele kikker. Wij probeerden The Iceman te ontdooien. “Mijn pa was ooit mijn coach, maar dat zorgde voor discussies.”