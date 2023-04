Zélfs Bashir Abdi vreest de Man met de Hamer in Rotterdam: “Die duivel zit ergens verscholen. Maar waar precies, dat weet niemand”

In Rotterdam jaagt topfavoriet Bashir Abdi (34) zondag in zijn tiende marathon zijn Europees record na (2u03’36”). Van één tegenstander is iedereen bang: de Man met de Hamer. “Als een olifant plots uit een boom op de schouder springt.” Hoe omgaan met pap in de benen, mist in het hoofd. “Soms denk ik aan mijn vrouw of kindjes die naar mij glimlachen wanneer ik over de finish loop.”