Gianni Vermeersch laat er geen twijfel over bestaan: “Het WK is dit jaar nog het hoofddoel voor Mathieu van der Poel”

Mathieu van der Poel noemde zijn voorjaar “zijn beste tot nu toe” na zeges in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, plus een tweede plek in de Ronde van Vlaanderen. Gianni Vermeersch maakte het van dichtbij mee en weet al welke koers de Nederlander nu wil winnen.

“Ik denk dat Mathieu inderdaad in de beste vorm van zijn carrière zit”, aldus Vermeersch bij In De Leiderstrui. “En hij zegt het zelf ook. Hij heeft nu in de finale net dat tikkeltje extra. Kijk maar naar de solo’s die hij doet in zowel Milaan-Sanremo als Parijs-Roubaix. Dat is iets unieks. Zeker in Sanremo solo winnen: om dat te doen moet je in de laatste tien minuten van de wedstrijd enorme wattages kunnen trappen. Dat heeft hij nu twee keer op rij getoond. Dat kan alleen maar wijzen op de beste vorm.”

En dat na een periode waarin het niet zo goed liep. U weet wel: de rug, het balkje op de Olympisdhe Spelen, de hotelaffaire vlak voor het WK…

“Hij heeft het niet gemakkelijk gehad”, klinkt het bij de renner van Alpecin-Deceuninck. “Wat in Australië gebeurd is, is niet leuk en dat draag je wel mee. Hij heeft zich daar nu zeker boven gezet. En alles terug rechtgezet. Deze winter was het een kwestie om terug op te bouwen richting dit voorjaar, om de puntjes op de i te zetten.”

© BELGA

En nu, de vijf monumenten winnen? “Het zal volgens mij sowieso de ambitie zijn om die andere twee monumenten te proberen winnen. Luik-Bastenaken-Luik kan hij zonder twijfel winnen, de Ronde van Lombardije zal iets moeilijker worden. Maar zeg nooit nooit, de kans is er zeker. Hij heeft daar al eens top tien gereden. Mits de ideale omstandigheden en een goede dag, acht ik Mathieu tot alles in staat. Maar dit jaar zal die wereldtitel toch het hoofddoel zijn.”