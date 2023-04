Fabrizio Tzinaridis uit ‘Temptation island’ opnieuw single

Fabrizio Tzinaridis (31) is opnieuw vrijgezel. Dat nieuws is door zijn management bevestigd. Sanne en Fabrizio hebben beslist elk hun eigen weg te gaan.

In september vorig jaar stelde hij zijn nieuwe vriendin voor op Instagram, zij het nog anoniem tijdens een vragenrondje op het sociale medium. “Ik denk dat we allebei vooral nog proberen te genieten van elkaar en van het klein beetje privacy dat ik nog heb”, was zijn verklaring daar toen voor. Later bleek dat de Antwerpse Sanne Pelgrims de gelukkige was, en verschenen ze samen op de rode loper van onder meer Zillion. “Zij is de reden waarom ik naar mijn telefoon kijk en glimlach. En dan loop ik tegen een paal”, schreef de ‘Temptation island’-ster nog bij diezelfde foto.

Sanne en Fabrizio op de première van ‘Zillion’. — © BELGA

Nu is het koppel uit elkaar. Hun foto’s samen zijn nergens meer te bekennen op sociale media. Zijn manager bevestigt dan ook het nieuws dat ze elk hun eigen weg gegaan zijn, hun levens bevinden zich in andere fases. Fabrizio heeft er een woelig parcours in de liefde opzitten. Hij was een hele tijd samen met collega-Temptation-verleidster Pommeline Tillière. Vorig jaar ging hij nog op zoek naar een vriendin in het Play4-programma De bachelor. Hij koos uiteindelijk voor Madieke, maar een vaste relatie hield hij er niet aan over.