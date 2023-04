Het gebouw aan Hooiweg 99 ligt al zo goed als tegen de vlakte. Op 20 april is die aan de Hondsbos aan de beurt en vervolgens de blikvanger van Kolderbos aan Hooiweg 105. — © Chris Nelis

GENK

De werken voor de afbraak van drie iconische appartementen in Kolderbos zijn ingezet. Het is de eerste concrete stap in de realisering van een masterplan dat de wijk naar een hoger niveau moet tillen.