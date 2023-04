Nachtelijke interventie voor brand in kraakpand in Sint-Truiden

“Het was een voorbijganger die brand opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. Het gaat om en gekend pand in het drugsmilieu. Uiteindelijk bleek het om één brandhaard te gaan en er werden geen personen aangetroffen”, zegt korpschef Steve Provost. De buurt werd opgeschrikt en wakker door de komst van de brandweer. Volgens de buurtbewoners was al vaker bij de politie klacht neergelegd voor de overlast. Ook bij de kerkfabriek vingen ze bot klinkt het. De brandweer trof er een grote hoeveelheid drugsspuiten aan. Rudi Dechers, penningmeester bij de Kerkfabriek zegt dat de plannen om de hele hoek te renoveren in volle onderhandelingen zijn met het stadsbestuur. “Inderdaad er kwamen geregeld krakers die telkens de zijpoort forceerden om binnen te geraken. Wij hadden ramen en deuren stevig dichtgetimmerd maar ze wisten telkens opnieuw via he poortje aan de zijkant binnen te dringen. De reden waarom ze nu in de buitenberging zaten en er ook de brand veroorzaakte,” aldus Deckers. “Wij hadden de brand snel onder controle en geblust waardoor wij konden voorkomen dat de vlammen doorsloegen naar binnen”, besluit brandweercommandant Steven Rennen.(jcr)