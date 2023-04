Sint-Truiden

De Aziatische stinkwants is aan een opmars bezig in ons land en dat baart de Limburgse fruittelers zorgen. In Zuid-Europa veroorzaakte de exoot immers al veel schade aan de oogst. “We zoeken biologische manieren om ze te bestrijden”, klinkt het bij PC Fruit, dat onderzoek doet naar het beestje.