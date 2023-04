Al tien jaar steunen deze vrijwilligers het Senegalese dorpje Nianing

Wellen

Al tien jaar sturen vrijwilligers uit Wellen, Kortessem en Hoeselt jaarlijks een container naar het stadje Nianing in het Afrikaanse Senegal.

“Ooit zijn we via andere Limburgse hulpverleners in contact gekomen met het dorpje”, legt Noëlla Coenen uit. “Nu is het een jaarlijkse traditie geworden. We sturen onder meer kleding en andere hulpgoederen. Maar ook ter plaatse steken we de handen uit de mouwen. Zo zijn er al verschillende nieuwe schooltjes opgericht. We helpen nu een schooltje voor kinderen met gehoorproblemen. Om het nodige geld bij elkaar te krijgen, openen we binnenkort weer onze bar op de jaarlijkse rommelmarkt in Wellen. Die gaat door op 23 april vanaf 7 uur in de hallen van H&H (Broekstraat 53, Wellen). Wie daar iets komt drinken, een pannenkoek of hotdog eten, helpt meteen de Senegalese kinderen van Nianing aan een betere toekomst.” (toro)