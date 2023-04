“Een nieuwe coach zou alles kunnen veranderen voor Eden”: Kylian Hazard over topvorm, de titelstrijd met RWDM en zijn broers

Gezocht en gevonden: een Hazard in topvorm. Kylian (27) zit aan vier goals en vijf assists in de eerste zes play-offmatchen voor RWDM. In aanloop naar de levensbelangrijke wedstrijd van zondag tegen titelconcurrent SK Beveren verklaart hij waarom hij nu pas volledig boven water komt. En spreekt hij met het hart op de tong, ook over zijn broers. “Ik vernam net als heel België via de media dat Eden wilde stoppen als Rode Duivel.”