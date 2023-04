Holger Rune houdt Daniil Medvedev uit halve finales in Monte Carlo, maar Russisch woelwater steelt alweer de show

Rune haalde het op het gravel in het prinsdom met 6-3 en 6-4 en speelt om een finaleplaats tegen de winnaar van het Italiaans onderonsje tussen Jannik Sinner (ATP 8). In een Italiaans onderonsje was het zevende reekshoofd met 6-2 en 6-2 te sterk voor Lorenzo Musetti (ATP 21). Die had donderdag nog gestunt tegen ‘s werelds nummer 1 Novak Djokovic.

Het is de eerste keer in drie deelnames dat de 21-jarige Sinner de laatste vier haalt in Monte Carlo. Hij speelt zaterdag om een finaleplaats in het prinsdom tegen Holger Rune (ATP 9). De 19-jarige Deen won hun enige eerdere ontmoeting, vorig jaar in het Bulgaarse Sofia op hardcourt.

Medvedev was donderdagavond in zijn achtste finale tegen Alexander Zverev (ATP 16) door het oog van de naald gekropen door twee matchballen te redden, maar tegen Rune had het derde reekshoofd geen verhaal. Het was het eerste onderlinge duel tussen de 19-jarige Deen en de 27-jarige Rus.

De andere halve finale wordt een treffen tussen de Rus Andrey Rublev (ATP 6) en de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 10).

Titelhouder Tsitsipas zwaar teleurgesteld

Stefanos Tsitsipas is bijzonder teleurgesteld na zijn nederlaag in de kwartfinales van het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo. De titelverdediger ging in twee sets (6-2 en 6-4) onderuit tegen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 10). “Ik ben veel beter dan dit”, klonk het onder meer bij de 25-jarige Griek op de persconferentie.

“Het was een slechte dag. Mijn opslagen waren niet goed en tegen een tegenstander als Taylor moet je goed serveren”, beseft Tsitsipas. “Ik ben veel beter dan dit en ben teleurgesteld dat ik mijn spel niet kon laten zien. Het is geen gelukkige dag, maar wel een goede les. Sinds de Australian Open zijn mijn resultaten niet goed.”

Volgens Tsitsipas is de nederlaag voor een groot deel ook te wijten aan een schouderblessure waar hij al een tijdje mee sukkelt. “Door mijn schouderblessure kon ik niet in een goed ritme komen”, aldus Tsitsipas. “Ik had nooit gedacht dat ik met dit soort blessures te maken zou krijgen. Het is de ergste blessure die ik tot nu toe op een tennisbaan heb gehad. Ik heb geprobeerd een paar zaken aan mijn racket te veranderen om mijn arm te ontlasten, zoals het gewicht en de bespanning.”

Tsitsipas was hard voor zichzelf maar was ook lovend voor zijn tegenstander. “Normaal is het moeilijk voor Amerikaanse spelers om op rode gravel te spelen omdat ze het niet gewend zijn. Maar Taylor was erg goed. Ik was ook verrast hoe goed hij de bal controleerde, want ik denk dat mijn lift vrij zwaar is. Ik moest dus wat dingen veranderen maar dat lukte niet echt.”

Tsitsipas won het ATP-toernooi van Monte Carlo in 2021 en 2022 en zal zijn titel dus niet verlengen. Dit jaar wacht hij nog op een eerste ATP-titel.