“Vergeleken met buurlanden worden we gestroopt”: betalen we meer voor internet dan onze buren?

“Is internet nog betaalbaar?” vroegen we recent aan onze lezers. Als antwoord daarop kregen we een luidkeelse ‘nee’. Volgens de HBvL-lezers is het gras groener aan de overkant en het internet goedkoper in de buurlanden. Is dat zo?

Vanaf 5 juni worden Telenet-abonnementen zes procent duurder. Naar aanleiding daarvan vroegen wij of internet nog betaalbaar was voor onze lezers. Het antwoord op die vraag is een overweldigende ‘nee’. “Het is te duur geworden voor wat anno 2023 een quasi basisbehoefte is geworden”, schrijft Roger. “In deze tijd is internet iets waar je niet meer zonder kan door de digitalisering van alles. Ons loon stijgt een beetje, maar prijzen van alles worden duurder. Dus op het einde van de rit houden we nog minder over”, meent Jo. Ook anderen delen deze mening: “Het is voor de gewone werkende man ook crisis”, “Absurde tarieven voor wat ondertussen toch een basisrecht geworden is” en “Triest, geen woorden voor! Schandalig op de kap van de werkman”, klinkt het onder andere.

De voornaamste reden voor de woede van onze lezers, was echter de vergelijking van Belgische telecomprijzen met die van onze buurlanden. “In België betalen we veel te veel in vergelijking met andere landen, schandalig”, merkt Linda op. “Kijk naar andere landen. Wij betalen meer dan het dubbele...”, zegt Tinneke. “Internet is veel te duur in vergelijking met andere landen in Europa. Met name Nederland heeft beter en goedkoper internet”, vermeldt Abid, en met hem nog vele anderen. Maar is dat ook echt zo?

Peperduur

Over één ding krijgen de lezers alvast gelijk: internet in België is duur. Telenet vraagt 31,41 euro per maand voor hun goedkoopste internetabonnement. Let wel op: als je graag in hoge kwaliteit naar Netflix kijkt of veel gamet, dan neem je zo’n abonnement beter niet omdat de internetsnelheid daarbij te laag is. Intense streamers en gamers betalen minstens 57,68 euro per maand. Dat zijn de prijzen voor de stijging van juni en zonder de activatiekosten van vijftig euro.

Andere internetproviders doen het niet beter: bij Mobile Vikings betaal je veertig euro per maand voor hun goedkoopste abonnement, met nog eens 149 euro aan installatiekosten. Bij Scarlet kan je al een abonnement verkrijgen vanaf 23 euro per maand, maar dan krijg je een datalimiet van vijftig gigabyte opgelegd. Onbeperkt surfen kan vanaf 34 euro per maand, maar het internet dat je ervoor krijgt is wel trager dan bij de eerdergenoemde providers. Hetzelfde zie je bij Proximus: voor hun goedkoopste abonnement vragen ze 25 euro per maand, maar om vlot te kunnen telewerken betaal je maandelijks bijna veertig euro.

Deals

Hoe zit het dan in het buitenland? Het goedkoopste internetabonnement dat we in Nederland vonden kwam van Youfone. Daar betaal je 32 euro per maand voor internet van lage snelheid. Wil je even snel surfen als het goedkoopste Telenet-abonnement? Dan betaal je 34 euro per maand, oftewel meer dan in België. Nederland biedt echter een groot verschil: bij quasi elke internetprovider lopen er deals waardoor je de eerste zes maanden van je abonnement een pak minder betaalt voor je internet.

Onze Duitse buren hebben dan weer meer geluk: voor 21 euro per maand heb je degelijk internet bij Vodafone. Let wel op: na twee jaar wordt het een pak duurder, dus Duitsers doen er goed aan om elke paar jaar van internetprovider te wisselen. Frankrijk spant echter de kroon met snel internet vanaf achttien euro per maand. Maar ook hier zit er een addertje onder het gras: na een jaar lopen deze kosten op tot een maandelijkse 32 euro. Ook de Fransen hebben er dus baat bij om regelmatig van provider te veranderen.

We kunnen dus concluderen dat de internetprijzen in België eigenlijk niet zo veel hoger liggen dan in omliggende landen. Het verschil zit voornamelijk in de deals die worden aangeboden in het buitenland, maar vaak niet in België. Onze buren kunnen dus genieten van veel goedkoper internet, maar enkel als ze regelmatig van provider veranderen.