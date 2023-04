Lisa Vaelen en Maellyse Brassart net buiten de medailles op EK turnen

Op het EK turnen in het Turkse Antalya hebben Lisa Vaelen en Maellyse Brassart net naast de medailles gegrepen in de allroundfiinale. Ze werden vierde en vijfde. De medailles gingen naar de Britse Jessica Gadirova, de Hongaarse Zsofia Kovacs en de Italiaanse Alice D’Amato.

Lisa Vaelen en Maellyse Brassart wisten allebei hun foutjes van de kwalificaties te vermijden en dikten hun scores nog wat aan. Daardoor leek vooral Vaelen lang in aanmerking te komen voor de medailles. Maar in de afsluitende grondoefening kraakten ook de concurrentes niet en Vaelen werd net als vorig jaar vierde.

Brassart had zich na deels mislukte kwalificaties maar heel nipt weten te plaatsen voor de meerkampfinale, maar herpakte zich uitstekend en werd vijfde.

Vaelen en Fien Enghels komen zaterdag en zondag nog terug in de toestelfinales. Daar heeft Vaelen de beste kansen op de sprong, waarop ze in de allroundfinale de beste was. (mc)

Lisa Vaelen. — © BELGA