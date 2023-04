Drugsdealer (32) uit Genk opgepakt met ruim een kilo cannabis in huis

Tijdens de arrestatie vond de politie Carma ruim een kilo cannabis en 82 gram cocaïne in het huis van de Genkenaar. — © Politie Carma

Genk

Tijdens de arrestatie van een 32-jarige Genkenaar in zijn huis in de Boshoekstraat in Sledderlo heeft de politie Carma bijna 1,2 kilo cannabis gevonden en 82 gram cocaïne. De drugsdealer werd overgebracht naar de gevangenis.