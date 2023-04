Terwijl de ene ze liever laat staan onder het motto ‘laat het gras maar groeien’, wordt de andere al kregelig als de eerste stoppels optreden: we het hebben over lichaamshaar. Voor wie liever met gladde benen de lente instapt, zetten we alle ontharingstechnieken en wat ze kosten op een rijtje. Want de ene techniek laat je ook figuurlijk meer geknipt en geschoren achter dan de andere.