Pep Guardiola komt nog eens terug op wissel van boze Kevin De Bruyne: “Ik begrijp zijn reactie helemaal, maar...”

Het was even schrikken voor de fans van Manchester City in de Champions League-clash tegen Bayern (3-0 winst). Kevin De Bruyne werd vroegtijdig naar de kant gehaald en liet aan trainer Pep Guardiola duidelijk blijken dat hij daarmee niet gediend was. Vrijdag kwam de Catalaan terug op het akkefietje.

De Bruyne werd in de 68ste minuut naar de kant gehaald en vervangen door Julian Alvarez. De Rode Duivel trok daarvoor nog een pijnlijk gezicht na een tik, maar van een blessure was geen sprake zo bleek uit zijn misnoegde reactie.

“Het was een tactische beslissing om Julian in te brengen voor hem”, zei Guardiola toen hem gevraagd werd naar de vroege wissel van De Bruyne. “Ik nam de beslissing op basis van de prestatie die ik op het veld zag. We hadden op dat moment extra energie van Julian nodig. Ik ben hier om de beslissingen te nemen. Dat is mijn grootste kwaliteit.”

© AFP

Vrijdag werd er - op de persconferentie voor de competitiewedstrijd tegen Leicester - opnieuw gepolst naar de gevolgen van het voorval.

“Als ik met Kevin wil spreken, dan zal ik met hem spreken”, aldus Guardiola. “Maar ik heb hem sindsdien nog niet gezien, dus dan gaat het niet. Het is ook niet de eerste keer dat zoiets voorvalt, hier of bij andere voetbalclubs, en het zal in de toekomst nog voorvallen. Ik begrijp zijn reactie overigens helemaal, maar er zijn ook spelers die niet gespeeld hebben. Daar denk ik bij het maken van een selectie nog het meeste aan: de gasten die niet zullen spelen. Iedereen wil spelen, zijn best doen en het team helpen. Ik snap dat, volledig.”

“En kan je de voorbije zeven jaar voorstellen zonder Kevin De Bruyne?”, stelt de Catalaan een vraag terug. “Dat is onmogelijk. Kijk naar de recente wedstrijden tegen Liverpool, Burnley, Southampton… Maar elke wedstrijd is anders. Ik zag op dat moment gewoon de nood aan een wissel voor Julian. Daarom ben ik hier ook. Het is dus niets persoonlijks, ik wilde gewoon doen wat ik dacht dat het beste was om die match te winnen. Als het niet werkte, dan zag ik er slecht uit. Maar het werkte deze keer, dus...”