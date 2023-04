ROYALS. De Spaanse koningin in Hugo Boss en brak Kate Middleton op Pasen het protocol?

Koning Filip en prins Gabriël trokken naar Kourou voor een waar vader-zoonuitje. Ze gingen er kijken naar de lancering van de Europese ‘Juice’-ruimtesonde (die uiteindelijk een dag later dan gepland doorging).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Franse president Emmanuel Macron werd in Amsterdam verwelkomd door het Nederlandse koningspaar eerder deze week. Het was alweer 23 jaar geleden dat een Franse president op bezoek was bij onze Nederlandse buren. Wij onthouden toch vooral Macron die zijn beste Nederlands bovenhaalt aan het eind van zijn speech op het staatsbanket.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In Groot-Brittannië is het aftellen naar de kroningsplechtigheid van koning Charles en de koningin-gemalin Camilla op zes mei. Het Britse Paleis deelde de kleurrijke uitnodiging voor de plechtigheid op Instagram, en gooide er meteen nog een aantal oudere edities tegenaan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nog in het Verenigd Koninkrijk: Kate Middleton brak tijdens een paasuitstap met prins William en hun drie kinderen zo ongeveer het protocol. De prinses van Wales ging met haar gezin naar de kerk in blauw mantelpakje en opvallende rode nagellak. Hoewel dat officieel niet verboden zou zijn, is algemeen geweten dat wijlen koningin Elizabeth niet hield van al te opvallende nagels.

© Getty Images

In Rome waren onze eigenste koning Albert en koningin Paola op bezoek in het Vaticaan. De twee strenggelovige vorsten met rust hadden er een privégesprek met paus Franciscus.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Deense koningin Margrethe II wordt 83 op zondag 16 april. Voor die gelegenheid kondigt het Paleis aan dat het Horse Squadron op die dag een rondtocht zal maken door Kopenhagen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een extra elegante om af te sluiten. Het Spaanse koninshuis deelt beelden van koning Felipe en koningin Letizia en geeft daarbij meteen een handig ‘outfit of the day’-overzichtje van de stuks die de koningin draagt, van Hugo Boss tot Aquazurra.