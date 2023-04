Van inlichtingen over de oorlog in Oekraïne tot informatie over Amerikaanse afluisterpraktijken. Honderden gevoelige Pentagon-documenten werden de afgelopen weken de wijde wereld in gestuurd. De man achter het lek? Jack Teixeira, een 21-jarige IT’er van de Nationale Garde in Massachusetts. Hoe kon zo’n jonge knaap toegang hebben tot al die informatie?