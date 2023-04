Kersvers Leicester-coach Dean Smith rekent komend weekend opnieuw op Youri Tielemans: “Hij is selecteerbaar”

Kersvers Leicester City-coach Dean Smith rekent zaterdag in het duel van de 31e speeldag in de Premier League op bezoek bij landskampioen Manchester City op Rode Duivel Youri Tielemans, zo maakte hij vrijdag bekend tijdens het traditionele persmoment daags voor de wedstrijd.

Tielemans heeft sinds 25 februari niet meer gespeeld omwille van een enkelblessure. Hij moest hierdoor onder meer verstek geven voor de eerste wedstrijden van de Rode Duivels onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco.

Onze landgenoot miste daarnaast ook zes competitiewedstrijden en een FA Cup-duel bij Leicester. Daarin konden de Foxes welgeteld één punt sprokkelen, zes keer werd er dus verloren. Daardoor verkeren ze intussen in acuut degradatiegevaar en staan ze op dit moment voorlaatste, met twee punten achterstand op het Everton van Amadou Onana, dat net boven de degradatiestreep staat. De slechte resultaten zorgden intussen voor het ontslag van Brendan Rodgers, die eerder deze week opgevolgd werd door Dean Smith. De nieuwe coach zag meteen Tielemans terugkeren op training en ziet voor de middenvelder ook een rol weggelegd in de clash tegen City.

© Craig Thomas/News Images/Sipa US

“Hij is selecteerbaar”, bekende Smith. “Veel training heeft hij nog niet gehad, dus zullen we zien of hij kan starten, of er voor hem een rol als invaller zal zijn. Hij en Jonny Evans kunnen het team rust bijbrengen. Ze zorgen voor ervaring en kwaliteit, dus zullen zij nog belangrijk worden voor ons.”

Of er voor Youri Tielemans dit seizoen nog een prominente rol weggelegd is bij Leicester, zal de komende weken moeten blijken. Het Anderlechtse jeugdproduct is er einde contract en zal de club na vier jaar meer dan waarschijnlijk verlaten. Naast Tielemans staan er met Wout Faes, Timothy Castagne en Dennis Praet nog drie Belgen op de Leicester-loonlijst.