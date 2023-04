Die is klaar voor de Amstel Gold Race: Alexey Lutsenko bedwingt de Etna en pakt dag- én eindwinst in de Ronde van Sicilië

De Kazak Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) heeft vrijdag de macht gegrepen op de laatste dag van de Ronde van Sicilië, een Italiaanse vierdaagse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1. In een zware slotetappe over onder meer de Etna pakte Lutsenko met dagwinst ook nog de eindoverwinning.

De organisatoren van de Ronde van Sicilië hadden hun koninginnenetappe opgespaard tot de slotdag. In een 216 kilometer lange opdracht van Barcellona Pozzo di Gotto naar Giarre zaten drie beklimmingen buiten categorie, waaronder de ruim zeventien kilometer lange klim op de flanken van de Etna-vulkaan.

Vijfentwintig kilometer voor de finish neep Alexey Lutsenko de resterende concurrentie dood op de laatste beklimming van de dag. Brabander Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty) bleek de taaiste concurrent maar moest ook afhaken, waarna Lutsenko solo naar zijn eerste zege van 2023 stoomde. Hij had op de finish 40 seconden voor op de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes, een ploegmaat van Goossens. Nog eens 33 seconden later won de Italiaan Vincenzo Albanese de sprint van een klein groepje voor de derde plek. Goossens werd daarin vijfde.

In het klassement neemt Lutsenko zo op de slotdag de eindzege nog uit handen van de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black, die sinds winst op de openingsdag in de leiderstrui stak. Meintjes is tweede in de eindstand op 0:44. Goossens sloot zijn Ronde van Sicilië af als zesde in het eindklassement, met 1:21 achterstand op Lutsenko.