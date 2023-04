DERDE AFDELING. Derby’s in Pelt en Beringen, laatste wedstrijden voor Termien-spits

In de derby tussen KVK Beringen en Termien staan zowel de titel- als degradatiestrijd centraal. Pakt KVK een gouden driepunter of sluipt Termien dichter bij leider Wezel? Pelt-Wellen, de 500 (!)ste wedstrijd voor Esperanza-aanvoerder Jan Smolders, is het tweede Limburgs onderonsje. Schoonbeek-Beverst trekt naar Kampenhout. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (krth/jmu/gsb/gesi)