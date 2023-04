Bernd Storck zegt geen neen tegen verlengd verblijf in Kortrijk: “Waarom zou ik KV Kortrijk niet naar een tiende plek kunnen brengen?”

De druk is van de ketel. De Kerels trekken zondag met een gerust gevoel naar de Bosuil waar Antwerp gastheer is. De mannen van Van Bommel zullen gebrand zijn op een revanche, want de vorige keer zag het hun lange reeks doorbroken worden door KVK. “De vorige match won KVK tegen Antwerp, dat weet ik”, begon Storck op zijn persbabbeltje. “Maar dat was op een andere manier van spelen dan mijn stijl. Ik weet ook hoe ik dat team moet aanpakken, want we hebben er tegen geoefend. Het is leuk om zonder druk naar daar te trekken. We gaan ons best doen en genieten van de sfeer en de omstandigheden. D’Haene en Avenatti zullen er niet bij zijn. Die eerste staat op vier gele kaarten en wil geen risico nemen. De fans hebben voor zijn laatste match iets gepland en dat wil hij meemaken vanop het veld. Avenatti is gewoon een keuze, hij is niet geblesseerd.”

De pillen van de Duitse wonderdokter zijn dus toch nog niet uitgewerkt. Storck flikte het, na zijn passage bij Cercle en Moeskroen, opnieuw. “Mijn enige doel was deze club redden en dat is me gelukt, ik had geen andere doelstelling. Ik heb felicitaties ontvangen van Belhocine, dat deed me deugd en bewijst ook wat voor man hij is. Ik heb dit nog nooit mogen ontvangen van een andere coach.”

“Bij mijn contractbespreking ging het enkel over de redding. De fans zagen me misschien aan als ‘de redder’ toen ik hier toekwam, maar daar is toch niks mis mee? Ik had het bij Cercle en Moeskroen al gekund, waarom zou dat hier dan niet lukken? Wat ik Kortrijk nog kan bijbrengen volgend seizoen mocht ik blijven? Ik ben niet enkel een coach die een team kan redden. Ik kan ook voor stabiliteit zorgen binnen een club. Waarom zou ik Kortrijk niet naar een tiende positie kunnen brengen? Alles hangt ook af van de eigenaar en de transfers. Ik ben niet enkel een degradatiecoach. Bij Genk hadden ze gewoon al een andere coach (Vrancken, red.) achter de hand.”

© BELGA

Toekomst

Should I stay, or should I go? Een vraag die Storck zich ongetwijfeld nu stelt. Eind deze maand loopt zijn contract af. “Ik voel me zeer goed in Kortrijk”, zei de Duitser. “De fans zijn geweldig. Iedereen spreekt me aan en is vriendelijk. Ik heb hier wat veranderd en dat was ook nodig. De club kent nu wat meer professionaliteit, maar het is ook de verdienste van de spelers dat we in eerste klasse blijven. Maar zolang de eigenaar van KVK niet investeert, kan ik niets kwijt over mijn toekomst. Ik zat wel al samen met het bestuur. We bekijken nu wat de opties zijn. Hopelijk doet de eigenaar wat investeringen. Ik heb wel al contact met hem gehad. Soms stuurt hij me felicitaties en soms zijn bevindingen. Er zullen wel wat versterkingen moeten bijkomen, want Selemani zal vertrekken, dat is 99 procent zeker.”