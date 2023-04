Jef Henkens (links) en Jan Vermeulen: wie trekt in de topper en de titelstrijd aan het langste eind? — © Dick Demey

Met zeven zijn ze, de clubs die dit weekend al de titel in hun reeks kunnen pakken. Voor Zepperen-Brustem (1prov.), Hoepertingen (2A), Kortessem (3A) en Achel B (4C) volstaat winst om aan het feest te zijn, Turkse FC (3B), Zonhoven B (4A) en Borgloon (4B) moeten daarvoor rekenen op een misstap van de concurrentie. Maar dé blikvanger van het weekend is de titelclash Achel B-Eksel B in 4C.