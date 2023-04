Familieleden vervullen bizarre laatste wens van grootvader op begrafenis: “We konden het verzoek niet negeren”

Een Thaise familie nam onlangs afscheid van hun geliefde grootvader. Maar tijdens de begrafenis moesten ze nog één laatste streek van de man verdragen. Omdat hij vroeger graag tijd doorbracht in nachtclubs, had hij zijn familie gevraagd sexy danseressen in te huren. En hoewel ze zich een beetje schaamden, konden ze de laatste wens van hun grootvader niet negeren. “Ze waren bang dat het ongeluk zou brengen”, vertelde Bow Rattanaporn, een van de danseressen.