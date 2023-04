ONZE STERREN. Tadej Pogacar staat er alleen voor in Amstel Gold Race

Weg zijn de kasseien, daar zijn de hellingen van Nederlands Limburg. Met start in Maastricht en aankomst in Berg en Terblijt en tussenin een paternoster aan hellingen heeft de Amstel Gold Race haar plaats op de kalender definitief afgedwongen. Met Tadej Pogacar, wie anders, als grote favoriet. Alleen kan hij niet op de ‘steun’ van Wout van Aert of Mathieu van der Poel rekenen om de koers in een definitieve plooi te leggen.