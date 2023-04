Jolie zorgt voor vierde viergeslacht in de familie

Mia Deckers (87) uit Meeuwen is stammoeder van vier viergeslachten in vrouwelijke lijn.

In 2015 kwam het eerst viergeslacht in de familie er al met Mia (87), haar dochter Sonja Paesen (55), kleindochter Sofie Hellinx (32) en achterkleinkinderen Lenthel (8). Daarna volgde Yuna (4), die opnieuw voor een viergeslacht zorgde. Ook bij Stefanie Hellinx (29), de andere dochter van Sonja, kwam er in 2019 een tweeling bij. Met Lilou en Leander (3) kwam er weer één viergeslacht in vrouwelijke lijn bij. Eind 2022 zorgde Jolie voor de vierde keer voor vier generaties.