BV Hotspot. Het uithoudingsvermogen van Koen Wauters en een subtiele hulpkreet bij Katja Retsin

Shine bright like a diamond! Bij de een al wat letterlijker dan bij de ander, maar toch: bekend Vlaanderen straalde de afgelopen week op Instagram. Kijk mee.

Jani Kazaltzis en zijn vriend Jens Fissers lanceerden op 1 april hun eigen skincaremerk IOAN, dat het ‘golden hour’, het goddelijke licht waarin werkelijk iedereen er goed uitziet, in een potje belooft. Als de genodigden op het lanceringsevent die producten hebben gebruikt, geloven we alvast in IOANs missie. Zie ze shinen!

Wie nog straalde? Olga Leyers en haar man Giancarlo Angeletti op de foto’s van hun trouw vorige zaterdag 8 april.

Als we dan toch aan het stralen zijn: Regi en zijn vriendin Kristel Hubeny kondigden hun verloving aan met foto’s van twee duidelijk gelukkige mensen onder een felle zon, met een fonkelende diamanten ring.

Ten huize Retsin-Schepens werd feest gevierd. Zoon Matisse werd er tien, verkondigde mama Katja met veel enthousiasme, maar ook met een subtiele #hellep. Want ja, daarmee is er een derde tiener in huis.

Koen Wauters doet mee aan het programma Special Forces: Wie Durft Wint. De beelden getuigen alvast van een flink staaltje doorzettingskracht.

Jeroom trekt voor het programma Boris met Bockie en Jonas Geirnaert naar Canada met de assen van zijn overleden broer. Een reis die hem dichter bij Boris brengt, je emotioneert en tegelijk hard doet lachen. Want er zijn modderbaden, gigantische pompoenen en lekkend sanitair.

Duidelijk dolle pret bij Natalia thuis op Pasen, zo bewijst haar familieportret met man, twee kiddo’s en een hoop chocolade.