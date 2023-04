Sil Rouvrois staat voor vuurdoop als STVV-coach: “5-0 tegen Oostende heeft iedereen deugd gedaan”

Bernd Hollerbach zit zaterdag opnieuw op het geschorstenbankje, dus is het opnieuw aan één van zijn assistenten om de Kanaries te coachen. Vorige week was die eer weggelegd aan Markus Pflanz, tegen Cercle Brugge is het de beurt aan Sil Rouvrois. Die gaat de trip naar Brugge, tevens zijn vuurdoop als hoofdcoach in 1A, zelfzeker tegemoet. “De 5-0 tegen Oostende heeft voor een vertrouwensboost gezorgd”, sprak Rouvrois op de persconferentie van STVV.